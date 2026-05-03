Диетолог Поляков раскрыл рецепт самого полезного маринада для шашлыка

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал в беседе с aif.ru, какой маринад полезнее всего выбрать для приготовления шашлыка.
Специалист предупредил, что покупать уже замаринованный шашлык нужно только в самом крайнем случае, лучше всего — мариновать самостоятельно.
«Желательно выбирать фермерское мясо, которое не было замариновано до покупки. Для маринада лучше всего использовать классический вариант, например, тем же самым луком. Еще можно замариновать мясо в винограде, это даст немного сладковатый вкус», — пояснил эксперт.
Поляков добавил, что можно замариновать мясо для шашлыка и в киви, тогда оно будет нежным и мягким.
«Если выбрать вариант в луком, то можно добавить и минералку. Но покупать маринованное мясо точно не надо, как правило, в таких случаях замешивают не самые полезные ингредиенты. Часто такие покупки заканчиваются различными аллергическими реакциями», — пояснил диетолог.
