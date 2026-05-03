Диетолог Поляков раскрыл рецепт самого полезного маринада для шашлыка

Диетолог Антон Поляков предупредил, что не стоит есть больше 150 грамм шашлыка за раз, иначе это может негативным образом сказаться на самочувствии.

Источник: Аргументы и факты

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал в беседе с aif.ru, какой маринад полезнее всего выбрать для приготовления шашлыка.

Специалист предупредил, что покупать уже замаринованный шашлык нужно только в самом крайнем случае, лучше всего — мариновать самостоятельно.

«Желательно выбирать фермерское мясо, которое не было замариновано до покупки. Для маринада лучше всего использовать классический вариант, например, тем же самым луком. Еще можно замариновать мясо в винограде, это даст немного сладковатый вкус», — пояснил эксперт.

Поляков добавил, что можно замариновать мясо для шашлыка и в киви, тогда оно будет нежным и мягким.

«Если выбрать вариант в луком, то можно добавить и минералку. Но покупать маринованное мясо точно не надо, как правило, в таких случаях замешивают не самые полезные ингредиенты. Часто такие покупки заканчиваются различными аллергическими реакциями», — пояснил диетолог.

Ранее диетолог Поляков сказал, сколько шашлыка можно съесть за раз.