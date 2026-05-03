В Хабаровске ветераны и молодёжь высадили 60 деревьев в ДК Горького

В парковой зоне Дома культуры микрорайона имени Горького прошла массовая высадка саженцев. Её приурочили к общегородскому субботнику и Дню коренных малочисленных народов России. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук пояснил, что место и дату выбрали не случайно. «По решению Президента Российской Федерации Владимира Путина 2026 год объявлен Годом единства народов России. Здесь будут берёзы, миндаль, акации, другие виды цветущих деревьев и кустарников», — перечислил он. Глава города поблагодарил социально ответственный бизнес, который предоставил шестьдесят саженцев для микрорайона.
К полудню на площадку пришли местные жители, ветераны и молодёжь. Председатель городского совета ветеранов Павел Троценко отметил, что такие акции — лучшее доказательство преемственности поколений. «Когда взрослое и молодое поколение делает что-либо плечом к плечу, это работает лучше пафосных речей», — сказал он. Все саженцы разместили достаточно быстро, настроение участникам создавали творческие коллективы Хабаровска.
В мэрии добавили, что обновлённое здание ДК откроется ко Дню города. Рабочим осталось доделать фасад и обшить зрительный зал ковролином. После открытия здесь разместятся объединения ветеранов и волонтёров, а для детей появятся новые направления — 3D-моделирование, танцевальные и вокальные студии.
