ТАСС: напавших на «Крокус» боевиков координировали с территории Украины

В судебном процессе по делу о теракте в «Крокус сити холле» всплыли новые детали, свидетельствующие о полной управляемости действий исполнителей со стороны внешних кураторов. Как сообщил ТАСС участник процесса, четверо боевиков и их соучастники постоянно находились на связи с организаторами, которые координировали каждый шаг террористов из-за границы. Один из нападавших во время расстрела посетителей вел видеофиксацию происходящего на свой мобильный телефон, сопровождая убийства радикальными исламистскими выкриками. Все записи в онлайн-режиме отправлялись кураторам из запрещенной в РФ организации в качестве отчета о выполнении особо тяжких преступлений.