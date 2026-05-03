Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средние пенсии свыше 30 тысяч рублей зафиксировали в 13 регионах России

Средний размер пенсионных выплат свыше 30 тысяч рублей среди неработающих граждан России зафиксировали в 13 регионах страны. Соответствующая информация следует из данных статистики.

Средний размер пенсионных выплат свыше 30 тысяч рублей среди неработающих граждан России зафиксировали в 13 регионах страны. Соответствующая информация следует из данных статистики.

По данным Социального фонда, в список попали Хабаровский край, Республики Карелия, Коми и Саха (Якутия), а также Сахалинская, Мурманская и Архангельская области.

Кроме того, в перечень вошли Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская область и Камчатский край.

В целом средний размер пенсии среди неработающих в России в марте 2026 года составил 25 647 рублей, передает ТАСС.

1 апреля Соцфонд также провел индексацию на 6,8 процента пенсионных выплат по государственному обеспечению. Ее провели согласно уровню роста прожиточного минимума за прошлый год.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, в свою очередь, рассказал, что часть россиян получат детские пособия за май раньше из-за предстоящих праздников.

Тем временем пенсионеры тоже получат пенсию за май досрочно. Денежные средства придут раньше тем, кто получает выплату через банк. Ее перечислят с 1-го по 4-е число месяца.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше