Средние пенсии свыше 30 тысяч рублей зафиксировали в 13 регионах России

Средний размер пенсионных выплат свыше 30 тысяч рублей среди неработающих граждан России зафиксировали в 13 регионах страны. Соответствующая информация следует из данных статистики.
По данным Социального фонда, в список попали Хабаровский край, Республики Карелия, Коми и Саха (Якутия), а также Сахалинская, Мурманская и Архангельская области.
Кроме того, в перечень вошли Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская область и Камчатский край.
В целом средний размер пенсии среди неработающих в России в марте 2026 года составил 25 647 рублей, передает ТАСС.
1 апреля Соцфонд также провел индексацию на 6,8 процента пенсионных выплат по государственному обеспечению. Ее провели согласно уровню роста прожиточного минимума за прошлый год.
Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, в свою очередь, рассказал, что часть россиян получат детские пособия за май раньше из-за предстоящих праздников.
Тем временем пенсионеры тоже получат пенсию за май досрочно. Денежные средства придут раньше тем, кто получает выплату через банк. Ее перечислят с 1-го по 4-е число месяца.