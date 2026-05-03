Юрист Хаминский рассказал о наказании за сорванные с городской клумбы цветы

Юрист Хаминский рассказал, какое наказание ждет человека, который сорвал цветы с городской клумбы.

Источник: Аргументы и факты

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал aif.ru, какое наказание ждет за сорванные с городской клумбы цветы.

«Если говорить о цветах на городских клумбах в контексте внешнего благоустройства, ситуация такова, что эти растения имеют конкретную стоимость, которая складывается из закупочной цены, работ специализированных организаций по высадке и дальнейшему уходу. Поскольку такие работы финансируются городом, высаженные цветы являются чужим имуществом. В случае их умышленного повреждения ответственность наступает в зависимости от тяжести деяния», — сказал Хаминский.

Он отметил, что вариантов правовой оценки повреждения городских клумб достаточно много — от административных штрафов до уголовного преследования.

«Подобные действия могут быть расценены, например, как мелкое хулиганство. В этом случае можно получить 15 суток ареста. Если уничтожить целую клумбу, обустройство которой обошлось городу, допустим, в 250 тысяч рублей, за это можно получить реальный срок», — подытожил Хаминский.

Ранее Хаминский объяснил, когда можно снимать людей без их согласия.