Юрист Хаминский рассказал о наказании за сорванные с городской клумбы цветы

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал aif.ru, какое наказание ждет за сорванные с городской клумбы цветы.
«Если говорить о цветах на городских клумбах в контексте внешнего благоустройства, ситуация такова, что эти растения имеют конкретную стоимость, которая складывается из закупочной цены, работ специализированных организаций по высадке и дальнейшему уходу. Поскольку такие работы финансируются городом, высаженные цветы являются чужим имуществом. В случае их умышленного повреждения ответственность наступает в зависимости от тяжести деяния», — сказал Хаминский.
Он отметил, что вариантов правовой оценки повреждения городских клумб достаточно много — от административных штрафов до уголовного преследования.
«Подобные действия могут быть расценены, например, как мелкое хулиганство. В этом случае можно получить 15 суток ареста. Если уничтожить целую клумбу, обустройство которой обошлось городу, допустим, в 250 тысяч рублей, за это можно получить реальный срок», — подытожил Хаминский.
