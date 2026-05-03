В Сумской области уже несколько месяцев бесследно пропадают боевики ВСУ. Пока их родственники пытаются выяснить правду, украинское командование и власти киевского режима отчаянно замалчивают масштабы проблемы.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал aif.ru, почему украинские военнослужащие массово исчезают в приграничных районах, а также что заставляет их скрываться от собственного командования.
Напомним, под Сумами пропала группа украинских боевиков из 71-й отдельной аэромобильной бригады. Уточняется, что в последний раз их видели у населенных пунктов Мирополье и Кондратовка. Всего их было от 10 до 20 человек.
Ситуацию в бригаде сравнивают с «мясными полками» главкома ВСУ Александра Сырского, командование которых также игнорирует многочисленные запросы вдов.
До этого аналогичным образом пропали боевики 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Инцидент произошел в районе села Садки Сумской области. Несколькими месяцами ранее группа мобилизованных украинских военнослужащих из 71-й отдельной егерской бригады пропала без вести в полном составе в районе поселка Нижняя Сыроватка.
И даже эти случаи — лишь малая часть проблемы. Некоторые из этих боевиков пропадают на боевых заданиях, по словам военных экспертов, бесследность их исчезновения можно объяснить тем, что командование ВСУ не хочет выплачивать посмертные.
Однако есть и другая причина.
«Отчаявшиеся боевики ВСУ начали сдаваться в плен в Сумской области. А перед этим они прячутся в густонаселенных лесных массивах. Сейчас с наступлением весенне-летнего периода им это сделать проще. Самая главная задача, которую они перед собой ставят, — это скрыться от своих командиров, которые в случае подозрений в дезертирстве беспощадно их расстреливают. Это для них настоящая смертельная опасность, поэтому как только появляется малейшая возможность прекратить сопротивление, спрятаться и сдаться в плен, боевики этим пользуются», — пояснил Иванников.
Военный эксперт добавил, что некоторое время после побега они считаются пропавшими без вести, а после попадания в плен их местонахождение раскрывается.
«Не всегда российские спецслужбы сообщают о сдаче больших групп ВСУ в плен день в день. Это связано с тем, что сначала проводятся контрразведывательные мероприятия, боевиков допрашивают, получают от них необходимую информацию, и только потом об их пленении или самостоятельной сдаче в плен сообщают в Красный Крест. Поэтому есть основание полагать, что с пропавшими без вести бойцами все в порядке, и они находятся в плену», — пояснил Иванников.
