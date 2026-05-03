В Йемене заявили о вооруженном захвате танкера с нефтью: куда направили судно и кто за этим стоит

В субботу, 2 мая, неизвестные захватили танкер с нефтью возле побережья Йемена. Его направили в направлении Сомали. Служба береговой охраны Йемена смогла установить местонахождение танкера с нефтепродуктами. Об этом свидетельствует сообщение ведомства.
Так, к судну M/T EUREKA направили несколько патрульных катеров. Началась операция по возвращению танкера. Известно, что захват произвела вооруженная группа.
«В рамках поисково-спасательной операции по обнаружению танкера из Адена были направлены два патрульных катера, а также небольшие патрульные катера из Шабвы», — сказано в материале Службы береговой охраны.
Отмечается, что координация с международными партнерами Йемена и органами власти в Аденском заливе (Сомали, Джибути) налажена. Представителям удалось быстро найти судно.
«Координация позволила определить местонахождение танкера, и в настоящее время предпринимаются усилия для его возвращения», — говорится в сообщении.
Ведомство не уточняет, кто произвел захват судна. Кроме того, неизвестно, что произошло с нефтепродуктами на танкере.
Пираты за прошлую неделю захватили два судна вблизи Сомали. Одно из них — грузовое — перевозило цемент. Судно следовало по маршруту под флагом Сент-Китс и Невис. Его задержали у прибрежного города Гаракад в сомалийском регионе Пунтленд. О данном инциденте с судном также сообщило Управление морских торговых операций Британии, которое упомянуло захват грузового судна в шести морских милях к северо-востоку от Гаракада.
Президент США Дональд Трамп двумя днями ранее сравнил блокаду Ормузского пролива с пиратством. Он назвал операцию «очень прибыльным делом». Дональд Трамп посмеялся над своим утверждением, что американские военные стали пиратами. По его словам, никто не мог подумать, что США будут реализовывать блокаду Ирана.
Американский лидер, помимо прочего, на фото переименовал Ормузский пролив в «Пролив Трамп». Он прикрепил к посту изображение акватории с подписью «Strait of Trump». Глава Белого никак не прокомментировал свой пост. Однако ранее он заявил, что хотел бы, чтобы Ормуз имел такое название.