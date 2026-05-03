В Йемене заявили о вооруженном захвате танкера с нефтью: куда направили судно и кто за этим стоит

Пираты за прошлую неделю захватили два судна вблизи Сомали. Одно из них — грузовое — перевозило цемент. Судно следовало по маршруту под флагом Сент-Китс и Невис. Его задержали у прибрежного города Гаракад в сомалийском регионе Пунтленд. О данном инциденте с судном также сообщило Управление морских торговых операций Британии, которое упомянуло захват грузового судна в шести морских милях к северо-востоку от Гаракада.