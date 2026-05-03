Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две передачи Миранчука принесли «Атланте» победу над «Монреалем» в матче MLS

В ночь на 3 мая в регулярном чемпионате MLS встретились «Атланта Юнайтед» и «Клёб де Фут Монреаль». Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

В составе победителей дубль оформил грузинский хавбек Саба Лобжанидзе, ещё один гол забил ивуарийский форвард Эммануэль Латте Лат. Российский полузащитник Алексей Миранчук отдал две голевые передачи. У гостей единственный мяч на счету Мэтти Лонгстаффа. В самой концовке матча красную карточку заработал Брайан Вера.

Всего в 12 играх текущего сезона на счету Миранчука 6 голов и 2 результативных паса.

А в прошлом матче чемпионата Миранчук отметился точным ударом со стандарта. В гостевой встрече против «Торонто» полузащитник на 48-й минуте реализовал штрафной.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы): главное о клубе депутатов Евросоюза
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — одно из старейших и самых значимых объединений в Европе. Оно объединяет представителей национальных парламентов стран-членов Совета Европы и служит площадкой для обсуждения ключевых политических и социальных вопросов.
Читать дальше