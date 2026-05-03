Две передачи Миранчука принесли «Атланте» победу над «Монреалем» в матче MLS

В составе победителей дубль оформил грузинский хавбек Саба Лобжанидзе, ещё один гол забил ивуарийский форвард Эммануэль Латте Лат. Российский полузащитник Алексей Миранчук отдал две голевые передачи. У гостей единственный мяч на счету Мэтти Лонгстаффа. В самой концовке матча красную карточку заработал Брайан Вера.