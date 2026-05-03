Робот в Китае «сошел с ума» и напал на танцовщиц во время шоу

Робот в Китае, участвовавший в танцевальном номере на мероприятии, неожиданно вышел из-под контроля и напал на людей. Об этом случае в среду, 29 апреля, рассказали в Daily Mail.
Железный танцор начал хаотично размахивать конечностями, создавая реальную угрозу для выступающих артисток.
Несмотря на испуг девушек, танец решили не прерывать — люди старались держаться подальше от неуправляемого механизма.
Спустя время на помощь подоспел технический сотрудник, который смог аварийно отключить аппарат. Пострадавших удалось избежать, передает издание.
Ранее в Пекине прошел марафон с участием роботов, где три автономных модели «Молния» заняли призовые места. Их результаты превзошли мировой рекорд человека на дистанции 21,1 километра.
Недавно команда разработчиков гуманоидного робота из Польши также опубликовала два видео, на которых андроид прогоняет в лес диких кабанов, пробравшихся на улицы Варшавы.
