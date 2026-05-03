В Красноярском крае ожидается сильный ветер до 25 м/с

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 3 мая в центральных и южных районах региона, а также на севере — в Туруханском и Эвенкийском округах — прогнозируется сильный и очень сильный ветер. Непогода ожидается и в Красноярске.
По данным МЧС, порывы западного ветра могут достигать 15−20 м/с, местами — до 25 м/с и более.
В связи с ухудшением погодных условий жителей просят соблюдать меры безопасности: отказаться от сжигания травы и мусора, а также не разводить открытый огонь. При приготовлении пищи на открытом воздухе необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.
