Врач рассказал, какие привычки в питании вредят здоровью

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Употребление большого количества ультрапереработанных продуктов, а также следование устаревшим рекомендациям ВОЗ являются самыми частыми ошибками в питании россиян, рассказал РИА Новости эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет» и Союза «Здоровье здоровых» Андрей Мартюшев-Поклад.
«Употребление большого количества ультрапереработанных продуктов, например, полуфабрикатов, а также следование устаревшим рекомендациям ВОЗ являются самыми частыми ошибками в питании россиян, которые приводят к хроническому стрессу, дисбалансу в иммунной системе и ожирению», — сообщил он.
Врач отметил, что самая частая ошибка — это питаться «по привычке», так, как это было принято у родителей: «утром каша, на обед “первое — второе — компот”, яблоко на полдник, стандартный ужин». При таком питании человек получает питательные вещества на нижнем пределе потребностей.
Кроме того, врач также назвал самую «тяжелую» ошибку — это употребление не цельных, а глубоко переработанных, практически искусственных продуктов, то есть «фастфуда».
«В большинстве случаев “фастфуд” — это “пустые калории”, которые помимо дефицитов вызывают избыточную выработку инсулина и хроническое воспаление в организме», — добавил он.
Для того, чтобы исправить все ошибки и привычки, нужно сделать акцент в питании на продуктах с наибольшим содержанием жизненно важных веществ, или питательной ценностью. К ним относятся цельные животные продукты: яйца, мясо, птица, рыба, молочные продукты, субпродукты. В качестве гарнира к ним стоит выбирать цельные овощи в любом виде.
«Желательно избегать перекусов, ограничиваясь 3 приемами пищи в интервале с 7−10 утра до 17−19 вечера», — закончил он.