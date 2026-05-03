Нижегородцам напомнили о важности соблюдения мер безопасности в майские праздники

Проявляйте бдительность в местах массового пребывания людей. Не оставляйте без присмотра личные вещи (сумки, мобильные телефоны, кошельки). В случае обнаружения подозрительных предметов или оставленных сумок, не приближайтесь к ним и не пытайтесь вскрыть самостоятельно — немедленно сообщите об этом сотруднику полиции или по телефону 102. Обеспечьте сохранность своего имущества. Уходя из дома, даже на короткое время, проверяйте надежность закрытия окон и дверей. Если вы планируете длительную поездку, не сообщайте об этом в социальных сетях и попросите соседей присмотреться за вашим жильем. Не оставляйте ценные вещи в салонах автомобилей на парковках у парков и зон отдыха. Соблюдайте правила поведения на дорогах. Полиция напоминает о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения — подобные действия несут прямую угрозу жизни окружающих и влекут суровую ответственность. В зонах отдыха на природе воздержитесь от разжигания костров и пала травы. Это может привести к трагическим последствиям.