Губернатор Демешин посетил школу-интернат в Вяземском

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время рабочей поездки посетил школу-интернат № 12 в Вяземском районе. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Глава региона остался под большим впечатлением от увиденного. В учреждении создана настоящая агрошкола: на территории есть своя ферма с коровами, овцами, кроликами и лошадьми. Воспитанники учатся ухаживать за животными, выращивать растения и даже пробуют себя в сыроварении. Во время визита губернатора девочки занимались кулинарией — пекли печенье, а мальчики осваивали изготовление деревянных игрушек в столярной мастерской.
Дмитрий Демешин отметил, что был удивлён такому разнообразию профильных занятий. «Честно скажу: уехал оттуда с улыбкой на лице и теплом на душе. Ребята настолько зарядили своей энергией — до сих пор под впечатлением. Но, конечно, такая энергия не только у детей — в первую очередь у педагогов. Только представьте, какое доброе сердце нужно иметь, ведь работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья — это огромный и непростой труд. Спасибо им большое за терпение и любовь к каждому ребёнку», — поделился глава региона.
Школа-интернат № 12 в 2025 году вошла в десятку лучших инклюзивных образовательных организаций страны. Здесь оборудованы современный спортивный зал, тренажёры и цифровая среда. «Самое главное — ребятам здесь по настоящему хорошо. А значит, мы движемся в правильном направлении», — подчеркнул губернатор.
