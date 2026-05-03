Волгоградцам рассказали о простой, но эффективной профилактике диабета

Эксперты, изучив показатели ежедневной активности 22 тыс. человек за восьмилетний период, пришли к выводу, что суммарно менее четырёх минут в день умеренной или интенсивной спортивной или даже бытовой нагрузки может на треть уменьшить опасность возникновения диабета.