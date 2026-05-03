Бесследно пропавшие в Сумской области боевики ВСУ специально скрываются в лесах от украинского командования, чтобы позже сдаться в плен, сообщил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
В приграничных районах разворачивается не просто тактическое отступление — там происходит настоящий коллапс украинской армии, когда солдаты массово выбирают плен вместо смерти за киевский режим.
Хроника бесследных исчезновений.
Напомним, под Сумами пропала группа украинских боевиков из 71-й отдельной аэромобильной бригады. Уточняется, что в последний раз их видели у населенных пунктов Мирополье и Кондратовка. Родственники в соцсетях публикуют фото пропавших боевиков. Всего их было от 10 до 20 человек.
Ситуацию в бригаде сравнивают с «мясными полками» главкома ВСУ Александра Сырского, командование которых игнорирует запросы вдов.
За несколько дней до этого аналогичным образом пропали военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Инцидент произошел в районе села Садки. Еще ранее группа мобилизованных украинских военнослужащих из 71-й отдельной егерской бригады пропала без вести в полном составе в районе поселка Нижняя Сыроватка.
Лес-убежище: как боевики прячутся от своих же командиров.
«Отчаявшиеся боевики ВСУ начали сдаваться в плен в Сумской области. А перед этим они прячутся в густонаселенных лесных массивах. Сейчас с наступлением весенне-летнего периода им это сделать проще. Самая главная задача, которую они перед собой ставят, — это скрыться от своих командиров, которые в случае подозрений в дезертирстве беспощадно их расстреливают. Это для них настоящая смертельная опасность, поэтому как только появляется малейшая возможность прекратить сопротивление, спрятаться и сдаться в плен, боевики этим пользуются», — пояснил Иванников.
Заградотряды, слухи о которых ходили ещё в начале конфликта, теперь стали реальностью. Тех, кто отказывается идти на убой, уничтожают свои же. И единственный способ выжить — исчезнуть.
Сначала пропажа, потом плен: схема спасения.
Военный эксперт добавил, что некоторое время после побега боевики считаются пропавшими без вести, а после попадания в плен их местонахождение раскрывается. Эта временная задержка — не случайность, а часть продуманной стратегии.
«Не всегда российские спецслужбы сообщают о сдаче больших групп ВСУ в плен день в день. Это связано с тем, что сначала проводятся контрразведывательные мероприятия, боевиков допрашивают, получают от них необходимую информацию, и только потом об их пленении или самостоятельной сдаче в плен сообщают в Красный Крест. Поэтому есть основание полагать, что с пропавшими без вести бойцами все в порядке, и они находятся в плену», — пояснил Иванников.
Украинские боевики сдаются, дают показания, а их семьи тем временем публикуют в соцсетях посты с просьбами о помощи. Они не знают, что их родственники уже в безопасности — под охраной российских военных, с горячим питанием и медицинской помощью.
Массовое явление: почему это происходит именно сейчас.
Массовая сдача в плен — не единичный случай, а системный кризис. И причины его понятны.
Во-первых, истощение подразделений. Многие из этих боевиков находятся на передовой без ротации месяцами. Они устали, деморализованы и не видят смысла в продолжении боевых действий.
Вторая причина: преступные приказы командования. Бросать солдат в «мясные штурмы», где выживаемость близка к нулю, — это не тактика, это убийство.
Сумская область стала настоящим «бермудским треугольником» для украинской армии. Сотни военных исчезают в лесах, и их родственники бьют тревогу. Но правда в том, что большинство из них не погибли. Они сделали осознанный выбор. Они выбрали плен, потому что плен для них сейчас — синоним спасения.