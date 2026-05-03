Чемпион Сергей Макаров: о карате и воспитании

Нередко детская страсть к спорту со временем превращается в дело всей жизни. Блестящим примером такой трансформации служит путь каратиста Сергея Макарова — многократного чемпиона мира и главы регионального отделения Всероссийской федерации карате.
Его путь на татами — это история длиной в тридцать с лишним лет о характере, дисциплине и умении возвращаться на пик даже после долгого перерыва. Сегодня он не только выступает, но и воспитывает призёров международных стартов, убеждая окружающих: начинать путь в боевых искусствах можно в любом возрасте, если есть воля и чёткая цель. В беседе с rostov.aif.ru Сергей Макаров объяснил, почему спорт по праву считают «школой жизни».
«Понял, что на своём месте».
Всё началось в 36-й гимназии Ростова. Юный Сергей мечтал играть в футбол, отец настойчиво видел его боксёром, а одноклассники однажды просто позвали на карате «за компанию».
«Я остался. Не рассуждал тогда в категориях “лучше или хуже”, не сравнивал направления. Просто мы с ребятами всегда выделялись среди лидеров клуба, старались больше других», — вспоминает Макаров.
Настоящее осознание пришло значительно позже, когда он стал первым мастером спорта международного класса по карате в Южном федеральном округе.
«Вот тогда внутри щёлкнуло: я на своём месте, это моё», — признаётся спортсмен.
В 2007 году, будучи студентом, он впервые стал чемпионом мира. А потом эйфория от покорённой вершины сменилась долгим перерывом: государственная служба, внутренние конфликты в федерации, уход «в себя». Вернулся к любимому делу он не более пяти лет назад.
В октябре 2025 года Макаров поехал на мировое первенство как тренер, но перед самым стартом заявился в соревновательной дисциплине и выиграл первое место в двух категориях.
«Пока горит мотивация, годы — не приговор. Главное — не обманывать себя и честно работать», — уверен он.
Многие парни в 25 лет думают, что начинать заниматься боевыми искусствами уже поздно. Мол, суставы не те, связки, мышечная память… Но Сергей Макаров думает иначе.
Конечно, объясняет он, взрослым объективно сложнее: растяжка уходит, в мышцах закреплена специфика другого спорта, нет юношеской соревновательной базы. Например, если в карате приходят физически мощные бывшие борцы или кикбоксеры, то им требуется иное дыхание, иная биомеханика. Переучиться можно, но потребуется терпение. В зале Сергея занимаются и четырёхлетние малыши, и шестидесятилетний пенсионер Юрий Петрович, у которого уже третий дан (мастерская степень. — Ред.).
«Он старше меня, но относится как к наставнику. И это абсолютно нормально», — улыбаясь, говорит Сергей.
Дети к занятиям тянутся с интересом. Мастер не требует от новичков немедленной покупки дорогого кимоно, предлагая сначала попробовать себя в зале в шортах и футболке. Он считает, что решение остаться должно быть осознанным. Да, дисциплина и нагрузки могут показаться сложными, но тренер уверен: именно столкновение с трудностями и жизнь в коллективе необходимы современным детям для формирования стойкости и умения адаптироваться.
Философия и путь самопознания.
Для обывателя система градации в Косики Карате-до часто кажется просто формальностью.
«Для многих — это просто набор ударов и блоков. Для нас — философия и путь самопознания. Совершенства здесь не существует в принципе. Вы бесконечно оттачиваете движение, закаляете характер, учитесь контролировать эмоции», — объясняет Макаров.
Система строго иерархична: от белого пояса с красной полоской до жёлтого, оранжевого, зелёного, синего, коричневого, затем чёрный с первого по пятый дан. С шестого дана пояс становится красно-белым, а с девятого — полностью красным. Аттестация, подчёркивает наставник, не галочка, а серьёзный экзамен. Проверяют базовую технику, общую физическую подготовку, разбивание досок. Ошибок допускается не более пяти за всю программу.
«Мы смотрим на старание и технику исполнения. Не у всех физиология позволяет подтянуться двадцать раз, но если человек показывает волю и глубокое понимание процесса — мы это обязательно ценим», — заверил мастер.
Сам Сергей Владимирович сегодня обладает пятым даном и носит титул «шихан» (почётный титул эксперта. — Ред.). В мае он отправляется в Баку на аттестацию на шестой дан.
«Ещё в Австралии японский мастер сказал, что я уже достоин красно-белого пояса. Теперь жду официального подтверждения», — делится Макаров.
Тренировки в школе проходят по традиционному циклу: ритуал, поклон, разминка, общая физическая подготовка, отработка ударной техники, работа в парах. Дисциплина строгая, но не ради наказания. За разговоры или баловство — стойка на кулаках. Правда это не наказание в бытовом смысле, ведь в залах покрытие мягкое, а закалка. Ведь порядок — основа всего. А за успехи у наставника своя мотивация. Он позаимствовал у хоккеистов традицию выделять лучшего, но добавил региональный колорит: вручает отличившемуся казацкую папаху. Победитель соревнований носит её до следующих стартов.
«Ребята буквально рубятся за неё. Медали и кубки важны, но эта папаха стала символом характера. Они начинают работать на две головы выше, проявлять себя, не сдаваться до конца», — говорит собеседник редакции.
Не разряд, а человечность.
Говорят, что для мальчиков, растущих без отца, спорт и наставник нередко становятся единственной опорой. Но, по словам Сергея Макарова, заменить отца невозможно.
«Да и мы не пытаемся. Но дать стержень, научить держать удар, уважать соперника, работать в команде — это наша прямая задача», — делится тренер.
Он всегда подчёркивает: воспитание — это совместная работа с семьёй. Многие приводят детей со словами: «Воспитайте мужчину, чтобы был сильным и выигрывал». Но так, по его мнению, невозможно.
«Мы должны быть в одной связке с родителями. Если дома ребёнок залюблен или, наоборот, брошен без внимания, на татами чуда не произойдёт», — уверен чемпион.
Карате в России снова получило официальный спортивный статус, возвращена разрядная система. Цель школы Макарова конкретна: подготовить мастеров спорта в РФ.
В клубе нет жёстких исключений.
«Не выгоняю. Могу отказать, если вижу, что это не его путь. Не нужно ломать ребёнка. Лучше пусть займётся плаванием или просто общефизическим развитием», — подводит итог наш собеседник.
Каждый человек должен хоть раз пройти этот путь, уверен Сергей Владимирович. Он повторяет, что начать можно в любом возрасте. Главное — сделать шаг и не бояться оказаться на татами, где закаляется не только тело, но и дух.