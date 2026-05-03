Адвокат Шашкин рассказал, как жарить шашлыки на даче без штрафов

Согласно правилам противопожарного режима, мангал может считаться специальной несгораемой емкостью, в которой можно готовить, но он должен быть расположен не ближе 5 метров от построек. Кроме того, вокруг мангала не должно быть мусора и сухостоя в радиусе двух метров. Человек, который использует открытый огонь, должен иметь первичные средства пожаротушения, а также средства связи для вызова экстренных служб. А если в районе введен особый противопожарный режим, то разводить открытый огонь запрещается, в том числе жарить шашлык на мангалах.