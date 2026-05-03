Адвокат Шашкин рассказал, как жарить шашлыки на даче без штрафов

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Готовить еду на дачных и приусадебных участках в России можно только в мангалах, печах или специальных жаровнях закрытого типа, чтобы не быть привлеченным к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Об этом ТАСС сообщил адвокат Денис Шашкин.
«На дачных и приусадебных участках можно разводить огонь для приготовления пищи только в мангалах, печах или специальных жаровнях закрытого типа. В лесах и на открытых территориях, в городах (парках, гаражах, балконах и у подъездов) разводить огонь запрещается», — сказал он.
Адвокат добавил, что разведение огня на природе регулируется правилами пожарной безопасности. «За их нарушение предусмотрены административная и уголовная ответственность. А при причинении ущерба природе или имуществу придется возместить и его», — отметил Шашкин.
Согласно правилам противопожарного режима, мангал может считаться специальной несгораемой емкостью, в которой можно готовить, но он должен быть расположен не ближе 5 метров от построек. Кроме того, вокруг мангала не должно быть мусора и сухостоя в радиусе двух метров. Человек, который использует открытый огонь, должен иметь первичные средства пожаротушения, а также средства связи для вызова экстренных служб. А если в районе введен особый противопожарный режим, то разводить открытый огонь запрещается, в том числе жарить шашлык на мангалах.