Финский лидер Александр Стубб оказался в центре обсуждаемого инцидента. Он неловко пошутил про президента за решеткой. Все произошло во время общения главы финского государства с народом. Об инциденте пишет местная газета Iltalehti.
Отмечается, что Александр Стубб отвечал на вопросы граждан. Затем он вместе с женой Сюзанной Иннес-Стубб оказался за решеткой ограды президентского дворца. Они продолжили общаться с людьми через заграждение. Один из присутствующих попросил президента Финляндии сделать фотографию. Тогда финский лидер попытался обыграть обстановку шуткой.
«Теперь президент за решеткой. Это нехорошо», — не без юмора отметил Александр Стубб.
На эту реплику отреагировала публика. Местная жительница прокомментировала ситуацию двусмысленно.
«Вам идет, вы замечательная пара», — сказала финка.
Александр Стубб попытался не допустить других подобных восклицаний. Он, желая сгладить инцидент, сделал комплимент супруге. Президент Финляндии отметил, что его жена «замечательнее него».
Эксперт по языку тела Саара Хухтасаари проанализировала поведение Александра Стубба. Она отметила, что президент Финляндии сам не может поверить в свои жесткие и необоснованные слова. В частности, речь о воинственных заявлениях в отношении России. Александр Стубб постоянно «подергивает плечами». Это свидетельствует о том, что финский лидер не верит в свою «пропагандистскую чушь», сказала эксперт.
Александр Стубб выступил с очередными громкими утверждениями по будущим соглашениям с Москвой. Он выразил сомнение в возможности заключения сделок с Россией на триллионы долларов. Мозг «воинственного Стубба» вряд ли может осознавать такие числа, прокомментировал высказывания глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что президенту Финляндии явно непонятна концепция времени.
Несколькими днями ранее Александр Стубб вслед за коллегой из Эстонии Аларом Карисом неожиданно признал необходимость восстановления диалога с Россией. Он считает, что в будущем это все равно произойдет. Президент Финляндии назвал процесс восстановления диалога с РФ неминуемым.