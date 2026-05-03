В центре Красноярска открылась масштабная уличная выставка ко Дню Победы

В экспозиции представлены: колонка «Сообщение Советского Информбюро» с хроникой войны, материал к 85-летию битвы за Москву, рубрики о подвигах земляков на фронте и о том, как тыловики собирали средства на танковые колонны, эскадрильи самолетов, праздничные посылки «неизвестному бойцу». На стендах размещены заметки о передовиках производства, молодежных фронтовых бригадах, передовых колхозниках. Развернутый материал отражает историю эвакуации промышленности в Красноярский край — на примере легендарного радиозавода и других производств.