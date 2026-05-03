В центре Красноярска открылась масштабная уличная выставка ко Дню Победы

Масштабная уличная выставка ко Дню Победы открылась на площади Мира в Красноярске.
При создании выставки авторы вдохновлялись газетными выпусками военного времени. В 1941—1945 годах главным источником ежедневных новостей для жителей края была газета «Красноярский рабочий». В своих заметках, сводках, статьях корреспонденты несли землякам не только важную информацию, но и надежду, веру в победоносный конец войны.
На две недели площадь Мира превратилась в выставочное пространство, построенное по логике газетного номера. Зрители могут свободно перемещаться между стендами, выбирать удобный маршрут, делать памятные фото, читать информацию или получать ее через аудиосопровождение. Подсветка позволяет знакомиться с материалами в любое время суток.
В экспозиции представлены: колонка «Сообщение Советского Информбюро» с хроникой войны, материал к 85-летию битвы за Москву, рубрики о подвигах земляков на фронте и о том, как тыловики собирали средства на танковые колонны, эскадрильи самолетов, праздничные посылки «неизвестному бойцу». На стендах размещены заметки о передовиках производства, молодежных фронтовых бригадах, передовых колхозниках. Развернутый материал отражает историю эвакуации промышленности в Красноярский край — на примере легендарного радиозавода и других производств.
Впервые в рамках такой выставки подробно представлена культурная жизнь края в военные годы. Афиши тех лет знакомят с деятелями культуры, которые не только создавали произведения искусства, но и сражались на фронте. Среди них — художники Борис Ряузов, Евгений Кобытев, Юрий Худоногов; писатели Виктор Астафьев, Иван Пантелеев, Георгий Суворов, Иван Уразов, Иван Бывших.
Центральная часть экспозиции — каскадный подиум со стелой в форме пятиконечной звезды. Ступени служат сценой для выступлений прославленных коллективов края. Концерты дадут: ансамбль народной песни «Красный Яр» — 2 мая в 14:00, ансамбль народной песни «Сибирская вечора» — 14 мая в 19:30.
Выставка под открытым небом в честь годовщины Победы проходит в Красноярске уже в шестой раз. Главный консультант — музей «Мемориал Победы». Архивные материалы также предоставили Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, Музей обороны Севастополя, Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина, Норильский Заполярный театр драмы им. Владимира Маяковского, Красноярский театр.