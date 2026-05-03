В пророссийском подполье сообщили о серии прилетов по военным целям в Одессе и Виннице. Военный эксперт Борис Джерелиевский объяснил aif.ru, какие объекты ВСУ были ликвидированы.
Траур Мерца и Макрона: под Винницей ликвидированы натовские наставники.
Учебные центры ВСУ и места подготовки личного состава стали целями прилетов в Винницкой области, сообщили в пророссийском подполье. В беседе с aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский уточнил, что этими ударами могли быть также уничтожены западные кураторы, находившиеся на объектах.
«Обычно в учебных центрах ВСУ присутствовали специалисты НАТО всегда. Они проводят, в том числе, курс молодого бойца с мобилизованными боевиками. Это могут делать и сами украинские военные, но дело в том, что это всё оплачивается и создаёт возможности неких коррупционных схем. Такие натовские советники могли находиться на этих полигонах и учебных центрах под Винницей в момент ударов», — объяснил эксперт.
По оценке Джерелиевского, в результате прилетов из строя могут быть выведены несколько десятков боевиков и западных специалистов, что наносит серьезный репутационный и тактический урон блоку НАТО.
15 прилетов по тайным грузам НАТО.
Около 15 прилетов зафиксировано в одесских портах, сообщили в пророссийском подполье. Основной целью ударов стала портовая инфраструктура: склады со скрытыми военными грузами и корабли на рейде. Как пояснил Джерелиевский, противник использует морские поставки для транспортировки критически важных деталей.
«Везут различное оборудование, начиная от вооружения, от компонентов для его производства, заканчивая необходимыми запчастями и агрегатами для ремонта энергетической структуры или транспортной структуры, обеспечивающих нужды ВСУ. Это могли быть и ракеты, или комплектующие для их сборки. Все эти грузы являются целями для уничтожения», — заявил он.
«Фламинго» без начинки: чьи ракеты на самом деле собирает Киев.
Особое внимание эксперт уделил ракетной программе ВСУ. Джерелиевский подтвердил, что среди уничтоженного имущества могли быть компоненты для сборки ракет «Фламинго» и «Нептун». Он подчеркнул, что заявленное «украинское производство» на деле является лишь отверточной сборкой западной продукции.
«Они анонсировали много ракет, которые в реальности являются, конечно, западными продуктами, а никакими не украинскими. Западные партнеры, которые им поставляют детали, стараются при производстве убрать с них идентификаторы, насколько это возможно, чтобы было сложнее доказать происхождение. Хотя есть способы определить производителя, даже если нет клейма, но это всё уже сложнее и не столь достоверно», — уточнил Джерелиевский.
Таким образом удары по портовой инфраструктуре позволяют купировать поставки и разрывать логистические цепочки до того, как ракетный арсенал ВСУ будет пополнен новыми образцами с западной начинкой.