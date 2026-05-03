НАН: белорусский космонавт может провести исследования на РОС

МИНСК, 3 мая. /ТАСС/. Российская орбитальная станция (РОС) может стать местом реализации программы научных исследований белорусского космонавта в ходе длительного полета. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Владимир Караник.
«Я уверен, что при реализации проекта Российской орбитальной станции возможное участие Беларуси не ограничится совместной работой по созданию и наполнению ее оборудованием, а станция станет и местом реализации программы научных исследований белорусского космонавта в рамках одной из длительных совместных миссий. Реализация такой перспективы возможна при принятии решений на уровне высшего руководства страны», — сказал он.
Караник напомнил, что весной 2024 года белорусский космонавт Марина Василевская отработала в российском сегменте Международной космической станции (МКС).
«Благодаря решению наших президентов (Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина — прим. ТАСС) и эффективному взаимодействию с коллегами из госкорпорации “Роскосмос” наша страна получила доступ к программе пилотируемых полетов. Мы планируем и дальше продолжать наше сотрудничество. Следующим шагом является уже участие в программе длительных полетов, но этот проект требует продолжительной подготовки как для разработки научной программы подобного полета, так и подбора и обучения космонавтов. Мы проводим совместные обсуждения проектов, которые могут войти в программы длительного пилотируемого полета, но данные вопросы еще находятся в начальной стадии проработки», — рассказал глава президиума НАН.