Усиленную группировку пожарных сформируют в Приморье

Группировку краевых пожарных, работающих в зонах с наибольшим числом природных возгораний, увеличат до 300 человек. Такое поручение профильным ведомствам и муниципалитетам дал губернатор Приморского края Олег Кожемяко на оперативном совещании в субботу, 2 мая. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Сейчас наиболее сложная обстановка сложилась в Ханкайском и Партизанском муниципальных округах. Там комплектуют дополнительные силы и средства для тушения пожаров.
«Главы муниципалитетов находятся на местах и сами возглавляют оперативные штабы. Задачи усиленных подразделений — в утренние часы выдвигаться на место пожара и максимально быстро его потушить», — сказал губернатор.
Обстановку с природными пожарами контролирует краевой оперативный штаб. По словам губернатора, природных пожаров становится больше не только из-за теплой и ветреной погоды, но и по вине людей.
По прогнозам синоптиков, высокий класс пожарной опасности в лесах сохранится до 5 мая. Четвертый класс ожидается в Лазовском, Пограничном, Октябрьском, Уссурийском, Хорольском, Анучинском, Кавалеровском и Яковлевском округах.