Диетолог Поляков сказал, кому не следует есть макароны.

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал aif.ru, кому не рекомендуется макароны.
«Людям с повышенной чувствительностью к глютену — имеется в виду именно глютеновая непереносимость, которая встречается гораздо чаще целиакии, — пшеничные макароны точно не стоит употреблять. Также не рекомендуется есть макароны при сахарном диабете 2 типа. Людям с морбидными формами ожирения (наиболее тяжёлая степень избыточной массы тела) потребление этих продуктов советуют ограничивать», — сказал Поляков.
Что касается степени готовности, добавил врач, полезнее макароны в состоянии al dente — слегка недоваренные, которые нужно жевать, ощущая определённую твёрдость.
«Менее полезны разваренные макароны: они очень быстро перевариваются, усваиваются и могут вызвать резкий скачок сахара в крови», — подытожил Поляков.
Ранее Поляков рассказал о скрытом вреде беляшей и сосисок в тесте.