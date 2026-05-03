Жара +25, дожди и снова холод: погода в начале мае поставит новые рекорды

Теплая погода в Москве продлится до конца предстоящей недели, сообщил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Май, который начался с прохлады, наконец-то решил порадовать москвичей настоящим весенним теплом. Но радость эта будет недолгой, как и положено весне в средней полосе.
В начале следующей недели ожидается ещё более впечатляющее потепление. По словам Ильина, постепенно теплеть начнёт с воскресенья, 3 мая, а в начале недели температура воздуха прогреется до +18…+23 градусов. Москвичи, уставшие от затяжной прохлады, наконец-то смогут убрать куртки и даже подумать о том, чтобы открыть дачный сезон по-настоящему.
Пик тепла: воздух может прогреться до +25.
К середине первой декады мая в Москве температура воздуха днем может превысить отметку +25°C, сообщила aif.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Нарастание тепла произойдет в середине первой декады мая. Максимальная температура воздуха может превысить днем отметку +25°C в Москве. Такое вероятно», — сказала Позднякова.
+25 градусов в начале мая — это практически лето. Такая погода больше характерна для конца июня, чем для первого месяца настоящего тепла. Однако синоптики предупреждают: этот летний эпизод будет коротким, как вспышка. Успеть насладиться солнцем нужно будет за считанные дни, потому что следом придут совсем другие цифры на термометрах.
Резкое похолодание к выходным: до +9… +14.
Однако теплая погода будет радовать москвичей и гостей столицы совсем не долго. К середине мая возможно похолодание, температура воздуха днем не будет превышать отметку +15°C, предупредила Позднякова. А по словам Ильина, к концу недели уровень температурного фона немного понизится.
«К концу недели уровень температурного фона немного понизится, ожидается похолодание до +9…+14 градусов в субботу и воскресенье», — добавил специалист.
Разница между пиком тепла в середине недели и прохладными выходными может достигать 10−12 градусов. Организм, который только начал привыкать к теплу, получит серьёзный стресс. Такие перепады особенно опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метеочувствительных граждан. Врачи рекомендуют в такие периоды избегать резких физических нагрузок и внимательнее следить за давлением.
Дожди и осадки: небольшие и кратковременные.
На предстоящей неделе в Москве и области могут пройти небольшие дожди, сообщил aif.ru синоптик Александр Ильин. Но паниковать раньше времени не стоит: осадки будут совсем незначительными и не испортят общее впечатление от тёплых дней.
Специалист отметил, что на неделе с 4 по 10 мая будет переменчивая погода.
«На неделе возможны небольшие дожди: в среду, четверг и пятницу. Но речь идет о совсем небольших, кратковременных дождях, по области они могут быть умеренными. Но существенных осадков в ближайшие дни ждать не стоит. При этом они совсем не повлияют на то, что в начале недели будет тепло, а к концу — немного похолодает», — пояснил синоптик.
Первая пятидневка месяца будет относительно сухой, что порадует дачников и любителей пикников. Никаких затяжных ливней и подтоплений не ожидается. Природа даёт москвичам возможность провести время на свежем воздухе без необходимости прятаться под зонты.
Майские качели: почему месяц будет неустойчивым.
Погода в мае 2026 года не порадует жителей столичного региона устойчивым теплом, месяц пройдёт в режиме температурных качелей, когда короткие периоды почти летней жары будут резко сменяться похолоданием.
«Долгосрочные прогнозы указывают, что май в этом году будет довольно неустойчивым. У нас не будет устойчивого тепла. Погода будет развиваться волнами: волны более тёплой погоды с аномалией +2…+4 градуса выше нормы будут сменяться периодами с температурой на 2−3 градуса ниже нормы», — сказала Позднякова.
При этом она уточнила, что существенного избытка осадков в мае не ожидается. Сухо, но зябко. Или тепло, но ненадолго. Именно такой формулой можно описать май 2026 года. Атмосферные фронты будут сменять друг друга с катастрофической скоростью, не давая погоде задержаться на одном месте.