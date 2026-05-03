Где в Казахстане женятся чаще всего

По количеству свадеб именно Алматы стал центром брачных союзов, передает «КТК». С начала 2026 года в мегаполисе появилось уже 4600 новых семей, а по статистике, в Алматы каждый день регистрирует брак около 70 пар. В среднем женщины идут замуж к 29 годам, а мужчины женятся к 32.
«Самым возрастным женихом в этом году стал 92-летний пенсионер, а самой молодой паре едва исполнилось 16», — говорится в сюжете.
Несмотря на высокие показатели заключения браков, разводов в городе по-прежнему немало. С начала года распались 934 пары. В среднем мужчины решаются на этот шаг к 39 годам, а женщины — к 37.
