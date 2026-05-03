Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краевые спасатели помогли рыбакам застрявшем на льду

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшие сутки спасатели краевых подразделений выезжали на несколько происшествий в Красноярске и районах края.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшие сутки спасатели краевых подразделений выезжали на несколько происшествий в Красноярске и районах края.

Днем 2 мая на улице Карамзина в краевом центре 75-летний мужчина пытался спрыгнуть с шестого этажа. Прибывшие на место спасатели предотвратили трагедию и передали пенсионера медикам.

Еще один вызов поступил с улицы Борисевича. В частном доме мужчина упал в подвал. Спасатели с помощью специального оборудования извлекли тело 57-летнего погибшего и передали его сотрудникам полиции.

Вечером на озере в селе Мокруша Канского округа помощь потребовалась рыбакам, оказавшимся на льду. Из-за его разрушения они не могли самостоятельно вернуться на берег. Спасатели Канского поисково-спасательного отряда эвакуировали трех человек.

В КГКУ «Спасатель» напоминают о повышенных рисках в период весеннего таяния льда и просят соблюдать меры безопасности на водоемах, в том числе использовать спасательные жилеты.

16+