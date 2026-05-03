В Красноярском крае за сутки ликвидировали 8 лесных пожаров

В Красноярском крае за прошедшие сутки специалисты потушили восемь лесных пожаров. Общая площадь возгораний составила 93 гектара. Как сообщили в Лесопожарном центре региона, очаги действовали сразу в нескольких лесничествах, включая Большеулуйское, Абанское, Канское, Красноярское, Сухобузимское, Саянское, Курагинское и Минусинское. В ликвидации огня участвовали 135 человек и 27 единиц техники, также привлекались воздушные суда для патрулирования и доставки сил. По предварительным данным, причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем и переход огня с других территорий. По состоянию на утро 3 мая в регионе продолжают действовать три лесных пожара на площади 168 гектаров в Таежинском, Абанском и Маганском лесничествах. В их тушении задействованы 59 человек и шесть единиц техники. Специалисты отмечают, что причиной этих возгораний также могло стать нарушение правил пожарной безопасности. В ведомстве подчеркивают, что ситуация находится под контролем, угрозы населенным пунктам нет. Лесной фонд регулярно патрулируют специалисты, а система мониторинга позволяет выявлять до 95 процентов возгораний на ранней стадии. Жителям края напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Сжигание сухой травы запрещено, а за нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность, также владельцам участков, прилегающих к лесу, рекомендуют заранее очищать территорию или создавать противопожарные барьеры. Напомним, что ранее красноярские ученые предложили новый метод оценки последствий пожаров по составу речной воды.