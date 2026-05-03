Эффект Долиной: раскрыты детали о жизни Лурье в скандальной квартире

Покупательница квартиры артистки Ларисы Долиной Полина Лурье рассказала aif.ru об эмоциях после череды судебных разбирательств.
История, которая держала в напряжении всю страну почти полтора года, наконец подошла к финалу. Что сейчас происходит в скандальной квартире.
Хронология скандала.
Скандал с квартирой Долиной разразился летом 2024 года и стал одним из самых резонансных дел 2024−2025 годов. Артистка продала квартиру Лурье, а затем заявила, что действовала под влиянием мошенников.
Весной 2024 года мошенники, представившиеся сотрудниками спецслужб и Росфинмониторинга, убедили певицу, что её финансы в опасности, и вынудили продать квартиру. В результате 34-летняя предпринимательница Полина Лурье нашла объявление о продаже квартиры Долиной в интернете, внесла задаток, а затем заплатила 112 миллионов рублей.
Сделка была зарегистрирована в Росреестре, но когда Лурье попросила освободить жилье, певица отказалась, заявив, что действовала под давлением.
Певица обратилась в суд и попыталась вернуть жилье в Хамовниках. В марте 2025 года Хамовнический суд встал на сторону Долиной: психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что звезду ввели в заблуждение, и во время продажи она «была не в себе».
Суд вернул право собственности певице, усомнившись в добросовестности покупательницы. Дело породило выражение «эффект Долиной» — когда продавец забирает деньги и не отдаёт товар, — а также волну аналогичных исков по всей стране.
Неожиданный финал.
Кульминацией стало решение Верховного суда в декабре 2025 года: он отменил вердикты нижестоящих инстанций и оставил право собственности за Лурье как за добросовестным покупателем.
16 декабря Верховный суд вынес окончательное решение о передаче квартиры Лурье. Долина должна была покинуть жильё до 30 декабря, однако затянула процесс настолько, что 19 января к ней пришли приставы.
В тот же день Лурье наконец получила долгожданные ключи и переехала в новое жильё.
«Надеюсь, судов больше не будет»: эмоции новой хозяйки.
После череды судебных разбирательств, выдержав нервотрёпку с двумя судебными инстанциями, победу в Верховном суде и ожидание, пока бывшая владелица съедет, Лурье наконец может выдохнуть.
«Надеюсь, судов в моей жизни больше не будет», — сообщила aif.ru Лурье, добавив улыбающийся смайлик.
Эта короткая фраза — итог полутора лет борьбы за свои законные права. Покупательница, которая честно заплатила 112 миллионов рублей, оказалась заложницей чужой доверчивости и чужих проблем с мошенниками. Она не была ни аферисткой, ни чёрным риелтором — она просто хотела купить квартиру.
И в итоге справедливость восторжествовала. Но осадок, судя по всему, остался. Слово «суд» теперь вызывает у неё, мягко говоря, неприятные ассоциации.
Соседи оказались «чудесными»: новая жизнь в Хамовниках.
Новая хозяйка квартиры в Хамовниках добавила, что уже успела познакомиться с соседями и даже назвала их чудесными. В доме, где долгое время царила атмосфера скандала, теперь воцаряется спокойствие.
«С соседями познакомилась. Они чудесные», — сообщила Лурье изданию.
Это важный момент. Вокруг этой квартиры столько всего накрутили: и что соседи косо смотрят на новую хозяйку, и что в доме раскол. Но реальность оказалась прозаичнее — обычные люди, обычные соседские отношения.
Ремонт за 60 миллионов: что задумала Лурье.
Полина Лурье рассказала aif.ru о ремонте квартиры, которой ранее владела Лариса Долина. Въехав в январе, новая хозяйка не стала откладывать обустройство в долгий ящик.
«Ремонт еще делаю», — сообщила Лурье изданию.
Какие работы и какой объём предстоит ещё сделать, она раскрывать не стала. Однако ещё в декабре прошлого года Лурье отмечала, что планирует ремонт в «современном стиле» и намерена делать перепланировку.
Агент по недвижимости Константин Муравьев оценил, в какую стоимость могут обойтись работы. По его словам, «примерно в 250 тысяч рублей за квадрат, если делать красиво — техника, мебель, ремонт — заезжай и живи».
Учитывая, что площадь квартиры составляет 236 квадратных метров, ремонт может обойтись примерно в 60 миллионов рублей. Это почти половина от стоимости самой квартиры. Но Лурье, судя по всему, готова вкладываться: жильё должно стать не просто купленным, а своим, родным, сделанным с нуля под себя.
«Эффект Долиной», о котором заговорили юристы после этого дела, теперь, надеемся, останется в прошлом. А для Лурье этот кошмар завершился. Осталось только доделать ремонт, расставить мебель и наконец забыть про суды, приставов и заголовки новостей.