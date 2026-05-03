Пьяный водитель в Ачинске сбил пятилетнего ребенка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, который в состоянии опьянения сбил пятилетнего мальчика.
По данным полиции, накануне вечером в селе Ястребово мужчина за рулем автомобиля Toyota Corona Premio, двигаясь по улице Советской, выехал на встречку и наехал на ребенка. Мальчик ехал на самокате по краю проезжей части в сопровождении матери. С травмами ноги его госпитализировали.
Освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии опьянения — 1,11 мг/л. В отношении мужчины составили административные протоколы, а также возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Подозреваемый задержан, сообщает МВД по краю.
Кроме того, к административной ответственности привлекли мать ребенка — за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По данным инспекторов, мальчик находился на дороге в темное время суток без световозвращающих элементов.
16+