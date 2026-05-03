Пьяный водитель в Ачинске сбил пятилетнего ребенка

По данным полиции, накануне вечером в селе Ястребово мужчина за рулем автомобиля Toyota Corona Premio, двигаясь по улице Советской, выехал на встречку и наехал на ребенка. Мальчик ехал на самокате по краю проезжей части в сопровождении матери. С травмами ноги его госпитализировали.