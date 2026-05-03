Погранпереход «Турий Рог» в Приморье закрыли на один день

Автомобильный пункт пропуска «Мишань» на китайской стороне, сопредельный ДАПП «Турий Рог», сегодня, 3 мая, не работает для пересечения государственной границы автотранспортом. Об этом сообщили в Управлении пограничного контроля «Мишаня». Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В ведомстве рассказали, что 1 мая, в Международный праздник труда, переход «Мишань — Турий Рог» работал в обычном режиме. В Китае дни с 1 по 5 мая объявлены выходными, на этот период график работы пункта скорректировали.
Дальнейший режим работы автопункта пропуска «Мишань» будет определяться с учетом праздничных выходных в Китае.