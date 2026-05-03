Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

АТОР: число турпоездок россиян по РФ и за рубеж снизится минимум на 10%

В связи с событиями в мире в российском туризме произошло замедление потребительского спроса, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Число туристических поездок россиян и по своей стране, и за рубеж по итогам 2026 года снизится на 10% в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, если ситуация снова не обострится. Об этом сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Если не будет никаких дополнительных эксцессов, то мы будем считать, что минус 10% к концу года — неплохой результат. Это при оптимистичном прогнозе. Я говорю сейчас и про внутренний, и про выездной, потому что замедление продаж произошло во всех видах туризма», — сказала она.

В связи с событиями в мире в российском туризме произошло замедление потребительского спроса, отметила Ломидзе. «И снижение покупательной способности тоже приводит к тому, что туристы крайне осторожно и долго выбирают, куда им поехать и какую сумму они готовы потратить на отдых», — объяснила глава АТОР.

Однако эксперты надеются, что спрос на туристическом рынке возобновится к лету, сказала она. Что касается рекомендаций не продавать туры в страны Ближнего Востока, то после их отмены турпоток на направлении восстановится довольно быстро. «Судя по тому, что происходит в сегменте самостоятельного туризма, и как действительно мгновенно раскупались все объявленные рейсы, я думаю, что и в организованном туризме это все произойдет очень быстро», — уверена Ломидзе.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше