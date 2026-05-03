Iltalehti: Стубб оказался в неловкой ситуации, говоря, что попал за решетку

Президент Финляндии Александр Стубб оказался в неловком положении после шутки о лишении себя свободы, написала финская газета Iltalehti.
Он вместе с супругой Сюзанной Иннес-Стубб общался с толпой на улице у президентского дворца в Хельсинки. При этом глава государства и первая леди оказались отделены от людей решёткой ограды учреждения. Эту ситуацию финский лидер попытался обыграть с помощью иронии.
«Теперь президент за решеткой. Это нехорошо», — пошутил Стубб.
Одна из женщин, которая находилась в толпе, заявила, что президенту и его супруге «очень идёт» такое состояние. Жительница Хельсинки также назвала Стубба с женой замечательной парой. Сам Стубб попробовал разрядить обстановку, похвалив супругу и отметив, что она намного «лучше его».
Напомним, в ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года президент Финляндии выступил с новогоднем обращении, в котором предстал перед зрителями в мятом и криво завязанном галстуке. Аналогичная ситуация с гардеробом финского лидера произошла во время его визита в Эстонию в 2024 году.