Более 360 выпускников-медиков направят на работу в больницы Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В медицинские учреждения региона трудоустроят 363 студентов-целевиков КрасГМУ.
Молодые специалисты отправятся в Ачинск, Богучаны, Дивногорск, Канск, Лесосибирск, Норильск, Ужур и еще 14 территорий края. В больницы поедут врачи 28 узких специальностей, а также терапевты, педиатры, стоматологи, провизоры и медицинские кибернетики.
Так, Ачинская межрайонная больница получит анестезиолога-реаниматолога и хирурга, в Большую Мурту направят эндокринолога, в Назарово — терапевта, педиатра и оториноларинголога. В Норильске ждут детского стоматолога, травматолога-ортопеда, акушера-гинеколога и педиатра.
«В больницы края приедут те специалисты, которые там действительно необходимы. В основе распределения — потребность жителей края. Целевое обучение призвано решить проблему нехватки как раз конкретных специалистов. Со своей стороны, Минздрав региона будет поддерживать выпускников различными способами: действует государственная программа “Земский доктор”, существуют разные выплаты в зависимости от территории, численности жителей, муниципалитеты предоставляют служебное жильё», — рассказал министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко.
Распределение прошло в рамках мероприятия «От диплома к рабочему месту: маршрут молодого специалиста», направленного на помощь выпускникам в трудоустройстве и выборе места работы. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в краевом минздраве.