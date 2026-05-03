Стубб попал в неловкую ситуацию из-за шутки про лишение его свободы

Глава Финляндии Александр Стубб попал в неловкую ситуацию во время встречи с гражданами — одна из них пошутила про лишение свободы для политика. Об этом в воскресенье, 3 мая, рассказали в Iltalehti.
Лидер государства вместе с супругой Сюзанной выступал перед жителями страны. В определенный момент он оказался за решеткой ограды президентского дворца.
— Теперь президент за решеткой. Это нехорошо, — сказал Стубб.
В ответ на это одна из женщин в толпе сказала: «Вам идет, вы замечательная пара». Политик свел ситуацию к комплименту в отношении своей жены.
Ранее житель финского города Пори вырезал из сосны полноразмерную скульптуру президента Финляндии. Арт-объект нашел свое практическое применение: он эффективно отпугивает птиц на участке.
Тем временем Стубб утверждает, что Хельсинки необходимо морально подготовиться к восстановлению отношений с Москвой на политическом уровне.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это отметила, что для нормализации отношений недостаточно слов, в первую очередь необходимы реальные шаги.