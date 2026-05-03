РИА Новости: врач объяснил, от каких перекусов и полуфабрикатов нужно отказаться немедленно

Самой распространенной ошибкой специалист назвал питание «по привычке», когда человек автоматически воспроизводит рацион, принятый в его семье: утром каша, на обед первое, второе и компот, яблоко на полдник и стандартный ужин. При такой схеме, как отметил Мартюшев-Поклад, организм получает питательные вещества лишь на нижнем пределе потребностей, что неизбежно ведет к скрытым дефицитам. Самая же «тяжелая» ошибка, по мнению врача, — это употребление не цельных, а глубоко переработанных, практически искусственных продуктов, то есть фастфуда. В большинстве случаев такая еда дает лишь «пустые калории», провоцируя избыточную выработку инсулина и хроническое воспаление.