РИА Новости: врач объяснил, от каких перекусов и полуфабрикатов нужно отказаться немедленно

Врач в беседе с РИА Новости назвал самые частые и опасные ошибки в питании россиян, которые приводят к серьезным проблемам со здоровьем. По его словам, употребление большого количества ультрапереработанных продуктов — полуфабрикатов и фастфуда — в сочетании со следованием устаревшим рекомендациям ВОЗ вызывает хронический стресс, дисбаланс в иммунной системе и ожирение. Особую тревогу вызывает то, что многие люди даже не осознают вред своих привычек, считая их нормой.
Самой распространенной ошибкой специалист назвал питание «по привычке», когда человек автоматически воспроизводит рацион, принятый в его семье: утром каша, на обед первое, второе и компот, яблоко на полдник и стандартный ужин. При такой схеме, как отметил Мартюшев-Поклад, организм получает питательные вещества лишь на нижнем пределе потребностей, что неизбежно ведет к скрытым дефицитам. Самая же «тяжелая» ошибка, по мнению врача, — это употребление не цельных, а глубоко переработанных, практически искусственных продуктов, то есть фастфуда. В большинстве случаев такая еда дает лишь «пустые калории», провоцируя избыточную выработку инсулина и хроническое воспаление.
Для исправления ситуации эксперт рекомендует кардинально сместить акцент в питании в сторону продуктов с высокой питательной ценностью, то есть содержащих максимальное количество жизненно важных веществ. В первую очередь речь идет о цельных животных продуктах: яйцах, мясе, птице, рыбе, молочных продуктах и субпродуктах. В качестве гарнира к ним следует выбирать цельные овощи в любом виде, а от переработанных круп и полуфабрикатов лучше отказаться.
Кроме изменения состава рациона, врач советует пересмотреть и режим приема пищи. Он рекомендует избегать перекусов, которые часто становятся источником скрытых калорий и сахара, и ограничиться тремя полноценными приемами пищи в день. Идеальным временным интервалом для еды врач назвал промежуток с 7−10 утра до 17−19 вечера. Такой подход, по мнению эксперта, помогает нормализовать работу метаболической системы и снизить нагрузку на поджелудочную железу.
