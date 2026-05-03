В Хабаровске создают интерактивную карту необычных площадок для мероприятий

В Хабаровске запустили проект «Хабаровск Креативный» — интерактивную карту городских пространств, где можно провести мероприятие практически любого формата: от лекции и мастер-класса до маркета, камерного концерта или нестандартного перформанса. Главная фишка проекта в том, что в фокусе оказываются не привычные ДК и концертные залы, а места, о которых знают далеко не все, рассказали в городской администрации.
На карту попадут городские дворики, готовые принять событие, библиотеки с возможностью организовать лекторий, музеи, коворкинги, арт-пространства, галереи, сцены, мастерские и студии. У каждой локации появится подробная карточка: описание, вместимость, перечень оборудования, условия аренды и контакты. По сути, это готовый навигатор для всех, кто хочет провести мероприятие, но не знает, куда пойти со своей идеей.
Сейчас команда проекта как раз формирует перечень пространств и приглашает к участию самих хабаровчан. Любой житель города может предложить свою площадку или подсказать локацию, которая достойна оказаться на карте. Для этого достаточно заполнить простую форму на сайте проекта — заявки принимаются до 5 мая.
Запуск самой карты запланирован на середину июня 2026 года. Разработчики обещают, что это будет отдельный сайт, где креативные пространства Хабаровска впервые соберут в одном месте и представят в удобном, наглядном формате. Город получит инструмент, который поможет и организаторам, и владельцам площадок найти друг друга.
Проект реализуется некоммерческим партнерством «Дальневосточный научный центр местного самоуправления» совместно с АНО «Городское экспертное сообщество» при финансовой поддержке комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края и софинансировании Фонда президентских грантов. Так что у карты есть не только энтузиазм создателей, но и реальный бюджет на воплощение.