Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной гражданской службы

Сегодня вступил в силу приказ Минтруда, расширяющий перечень профессий для альтернативной гражданской службы (АГС) до 363 позиций. Обновление списка связано с внедрением нового классификатора профессий, из которого в реестр АГС добавили актуальные специальности. При этом многие должности, ранее указанные общими терминами, теперь детализированы по конкретным направлениям, а количество доступных врачебных специализаций выросло более чем в три раза.