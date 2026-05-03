Зеленский ввел санкции в отношении экс-главы своего офиса Богдана

Глава Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении экс-главы своего офиса Андрея Богдана. Соответствующий документ в субботу, 2 мая, появился на сайте политика.
Указ предусматривает введение 17 видов ограничений для Богдана, включая блокировку активов, остановку финансовых обязательств, запрет приобретения земельных участков.
На данный момент сам Богдан живет в Австрии и часто критикует Зеленского как публично, так и в частных беседах, передает ТАСС.
До этого стало известно о том, что украинские коррупционеры жаловались на неудобства при переноске крупных сумм наличных. Такие детали стали известны из новых записей прослушки НАБУ.
Евродепутат Тьерри Мариани утверждает, что часть средств возможного кредита ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро может быть направлена окружению украинского лидера.
29 апреля в западных СМИ также выразили мнение, что Зеленскому придется смириться со словами канцлера Германии Фридриха Мерца о нереалистичности скорого вступления Украины в Евросоюз.