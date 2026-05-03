В Турции политики устроили массовую драку из-за письма противника Эрдогана

Несколько десятков турецких политиков сцепились в потасовке во время заседания Союза муниципалитетов Турции. Об этом информирует издание SZC.
Причиной драки стало письмо бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Он отбывает тюремное заключение. Когда его послание зачитывали перед собравшимися, депутаты начали ссориться, а потом и драться.
Драка приобрела такой размах, что пришлось приостановить заседание, пишет издание. При этом не сообщается, что кто-либо пострадал или обратился за медицинской помощью.
Ранее суд Стамбула приговорил Имамоглу к 1 году и 8 месяцам за оскорбление прокурора.
При этом бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу оправдали по делу о коррупции.
Напомним, после задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которому предъявили обвинения в коррупции, по Турции прокатилась волна протестов. Однако оппозиция считает, что политика преследуют по политическим мотивам как главного конкурента президента страны Эрдогана.