Синоптик Ильин: на неделе в Москве потеплеет до +23 градусов

На следующей неделе температура воздуха в Москве прогреется до +23 градусов, сообщил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«В начале следующей недели ожидается теплая майская погода. Постепенно теплеть начнет с воскресенья, 3 мая, а в начале недели температура воздуха прогреется до +18…+23 градусов», — сообщил синоптик.
Однако теплая погода будет радовать москвичей и гостей столицы совсем не долго. Уже к выходным — 9 и 10 мая — столбик термометра снова опустится вниз, хоть и незначительно.
Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова при этом сообщила, что температура воздуха в начале мая может прогреться до +25 градусов.
Синоптик при этом уточнила, что погода в мае не будет отличаться стабильностью. Жителям столичного региона пообещали настоящие температурные качели.