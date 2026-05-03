Врач рассказал, как снизить смертность от онкологий: почему полная победа над раком невозможна

Онколог Саад заявил, что полная победа над раком невозможна в скором будущем.

Источник: Комсомольская правда

Онкологические заболевания на данном этапе невозможно полностью «победить». Однако врачам под силу снизить смертность от онкологий. Это возможно за счет разработок персонализированных вакцин. Таким мнением поделился онколог и эксперт благотворительного фонда «Онкологика» Антон Саад в беседе с РИА Новости.

Он рассказал, что в будущем возможно превращение ряда форм рака в хронически контролируемые состояния. К текущему моменту уже получены первые доказательства эффективности персонализированных мРНК-вакцин. Они способны снизить риски рецидивов.

«Если речь о полной ликвидации всех онкологических заболеваний, то в скором будущем это невозможно. Рак — это не одна болезнь, а сотни генетически разнородных заболеваний, и полная победа маловероятна даже при самых совершенных вакцинах», — пояснил Антон Саад.

Российские исследовательские центры ранее объявили о начале практического применения новых препаратов. В РФ развиваются два направления разработки терапевтических онковакцин: пептидные препараты ФМБА и мРНК-вакцины.