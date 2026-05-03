Врач рассказал, как снизить смертность от онкологий: почему полная победа над раком невозможна

Онкологические заболевания на данном этапе невозможно полностью «победить». Однако врачам под силу снизить смертность от онкологий. Это возможно за счет разработок персонализированных вакцин. Таким мнением поделился онколог и эксперт благотворительного фонда «Онкологика» Антон Саад в беседе с РИА Новости.
Он рассказал, что в будущем возможно превращение ряда форм рака в хронически контролируемые состояния. К текущему моменту уже получены первые доказательства эффективности персонализированных мРНК-вакцин. Они способны снизить риски рецидивов.
«Если речь о полной ликвидации всех онкологических заболеваний, то в скором будущем это невозможно. Рак — это не одна болезнь, а сотни генетически разнородных заболеваний, и полная победа маловероятна даже при самых совершенных вакцинах», — пояснил Антон Саад.
Российские исследовательские центры ранее объявили о начале практического применения новых препаратов. В РФ развиваются два направления разработки терапевтических онковакцин: пептидные препараты ФМБА и мРНК-вакцины.