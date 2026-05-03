Онколог Саад рассказал, сможет ли человечество полностью победить рак

Полная победа человечества над онкологическими заболеваниями в обозримом будущем вряд ли возможна. Такое мнение в воскресенье, 3 мая, выразил эксперт фонда «Онкологика» Антон Саад.
По словам специалиста, рак представляет собой сотни генетически разнородных заболеваний, поэтому его полное искоренение маловероятно.
Несмотря на это, ученые не исключают, что большинство форм недуга в будущем могут превратиться в хронические контролируемые состояния.
Кроме того, прогнозируется и снижение смертности от подобных заболеваний благодаря вакцинации и разработке современных препаратов.
— За последние годы мы получили убедительные доказательства эффективности персонализированных мРНК-вакцин, — цитирует Саада РИА Новости.
Тем временем в России завершили клиническое исследование отечественного препарата «Утжефра» для лечения рака крови. Официально зарегистрировать средство могут уже в 2026 году.
Главный онколог Минздрава Дмитрий Каприн, в свою очередь, рассказал подробнее о мРНК-вакцине от рака российского производства. «Вечерняя Москва» собрала главное факты об изобретении.