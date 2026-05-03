Госэкспертиза повторно отклонила проект медицинского хаба в Выксе

Документация по объекту за 5,3 млрд рублей не прошла проверку уже второй раз за весну 2025 года.

Проект строительства медицинского хаба на улице Кутузова в Выксе вновь получил отрицательное заключение государственной экспертизы. Информация об этом была размещена в ЕГРЗ.

Застройщиком объекта выступает ООО «МЕДСИ ВЫКСА». Ранее, в марте 2025 года, проектная документация и результаты инженерных изысканий уже отклонялись экспертами. Из-за проблем с согласованием старт работ был перенесен с 2024 на 2025 год.

Концессионное соглашение на создание комплекса было заключено еще в 2023 году. Хаб стоимостью 5,3 млрд рублей должен объединить клинико-диагностический центр на 300 коек, стоматологию, станцию скорой помощи и роддом.

