Хабаровские семьи приняли участие в акции «Подари ребенку дерево»

25 саженцев дуба, сосны, рябины, липы, клена украсили сквер в переулке Краснореченском. «Акция “Подари ребенку дерево” — не просто красивый жест. Она несет в себе глубокий смысл: мы стремимся укрепить институт семьи, сохранить наши духовно-нравственные традиции и, конечно же, передать самое ценное — крепкие семейные отношения и преемственность поколений — нашим детям», — сказали члены семьи Купреевых. Напомним, идея акции в том, чтобы хабаровчане высаживали деревья в парках и скверах города в честь рождения своих детей.