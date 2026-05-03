От +5 до +16 и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 3 мая

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 3 мая возьмет курс на потепление. Обойдется без дождя и сильного ветра. Подробный прогноз на воскресенье узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 3 мая в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Северо-восточный и северный ветер разовьет скорость до 6 — 11 м/с. В ночь на 4 мая также будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный и восточный задует со скоростью 6 — 11 м/с.
В Ростовской области в воскресенье будет облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный и северный будет дуть со скоростью 6 — 11 м/с. В ночь на понедельник будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, северо-восточный и восточный ветер задует со скоростью до 6 — 11 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 3 мая в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +14 — +16 градусов. В ночь на 4 мая столбики термометров опустятся до +5 — +7 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха в воскресенье составит от +10 до +15 градусов, местами — до +18. В ночь на понедельник ожидается от +4 до +9 градусов, в отдельных районах +2.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
