В районе имени Лазо прошёл межведомственный семинар по правоприменению

Прокуратура и суд обсудили ошибки при расследовании уголовных дел.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура района имени Лазо совместно с районным судом провела межведомственный семинар для представителей правоохранительных органов и судейского сообщества. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На встрече под председательством прокурора района и председателя суда обсуждались приоритетные вопросы уголовно-процессуальной деятельности. Участники проанализировали проблемные моменты, возникающие при доказывании, допускаемые ошибки на досудебной и судебной стадиях.

Особое внимание уделили типичным нарушениям при приёме и регистрации сообщений о преступлениях, включая необоснованные отказы в возбуждении уголовных дел. Также прокурор района указал на недостатки при рассмотрении сообщений об административных правонарушениях. По итогам семинара выработаны практические меры, направленные на повышение эффективности совместной работы. В прокуратуре отметили, что подобное взаимодействие будет продолжено.

