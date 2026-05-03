В районе имени Лазо прошёл межведомственный семинар по правоприменению

Прокуратура района имени Лазо совместно с районным судом провела межведомственный семинар для представителей правоохранительных органов и судейского сообщества. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На встрече под председательством прокурора района и председателя суда обсуждались приоритетные вопросы уголовно-процессуальной деятельности. Участники проанализировали проблемные моменты, возникающие при доказывании, допускаемые ошибки на досудебной и судебной стадиях.
Особое внимание уделили типичным нарушениям при приёме и регистрации сообщений о преступлениях, включая необоснованные отказы в возбуждении уголовных дел. Также прокурор района указал на недостатки при рассмотрении сообщений об административных правонарушениях. По итогам семинара выработаны практические меры, направленные на повышение эффективности совместной работы. В прокуратуре отметили, что подобное взаимодействие будет продолжено.
