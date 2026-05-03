Россиянам назвали условие применения полиграфа при приёме на работу

В ряде случаев соискателей на ту или иную вакансию могут проверить на полиграфе. О нюансах рассказала доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова. Она назвала несколько сфер, где применение детектора лжи может быть оправдано высоким уровнем ответственности работников.
«При приеме на работу в некоторые компании, где у работников высокий уровень ответственности (например, оборонная промышленность, банки), действительно, могут применять полиграф», — сказала доцент ТАСС, добавив, что процедура проверки соискателя на полиграфе должна проводиться только с его письменного согласия.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что компании не имеют права требовать обязательного прохождения «детектора лжи» при трудоустройстве и могут быть привлечены к ответственности за отказ в приеме на работу по этой причине.
