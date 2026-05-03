Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам назвали условие применения полиграфа при приёме на работу

Доцент Кутарова: проверять соискателей на полиграфе можно с их согласия.

Источник: Комсомольская правда

В ряде случаев соискателей на ту или иную вакансию могут проверить на полиграфе. О нюансах рассказала доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова. Она назвала несколько сфер, где применение детектора лжи может быть оправдано высоким уровнем ответственности работников.

«При приеме на работу в некоторые компании, где у работников высокий уровень ответственности (например, оборонная промышленность, банки), действительно, могут применять полиграф», — сказала доцент ТАСС, добавив, что процедура проверки соискателя на полиграфе должна проводиться только с его письменного согласия.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что компании не имеют права требовать обязательного прохождения «детектора лжи» при трудоустройстве и могут быть привлечены к ответственности за отказ в приеме на работу по этой причине.

Тем временем полиграфолог рассказал, как на самом деле работает детектор лжи.

История о том, как в Белоруссии компания проверяла работников на полиграфе, и ее наказали, здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше