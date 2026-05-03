Народные приметы на 4 мая: чего нельзя делать в Проклов день?

В Проклов день наши пращуры проклинали нечистую — разрешалось даже нецензурно выражаться, чтобы послать незваных гостей куда подальше. Так, 4 мая в баню люди заходили с крепким словцом. Они бранились, чтобы испугать Банника — злого духа, якобы обитающего в парной. Чтобы отвадить ведьм и колдунов, на заборах многие рисовали кресты, в огородах клали топоры, а над входной дверью подвешивали сушеный чертополох.