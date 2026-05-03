Народные приметы на 4 мая: чего нельзя делать в Проклов день?

4 мая верующие вспоминают священномученика Ианнуария и мучеников Прокула, Соссия и Фавста. В народном календаре — Проклов день. В старину эта дата считалась опасной: наши предки верили, что на улицы выходит нечисть, чтобы лишить людей покоя.
Расскажем, какие запреты было принято соблюдать на Руси, чтобы отвести от дома беду, привлечь богатство и защититься от ведьм и колдунов.
Народные приметы на 4 мая: что нельзя делать.
В Проклов день наши пращуры проклинали нечистую — разрешалось даже нецензурно выражаться, чтобы послать незваных гостей куда подальше. Так, 4 мая в баню люди заходили с крепким словцом. Они бранились, чтобы испугать Банника — злого духа, якобы обитающего в парной. Чтобы отвадить ведьм и колдунов, на заборах многие рисовали кресты, в огородах клали топоры, а над входной дверью подвешивали сушеный чертополох.
Многие запреты Проклова дня касаются нечисти. Чтобы не стать ее жертвой, 4 мая не следует ходить в лес или гулять у водоемов — там могут поджидать путников Леший с Водяным. От охоты и рыбалки также лучше воздержаться.
Не стоит подбирать попавшиеся вам на глаза деньги или иные ценности. Такие предметы редко кто-то теряет случайно. Согласно народным поверьям, на этих вещах может быть порча. Если забрать их с собой, в жизни начнется черная полоса.
Нельзя здороваться за руку с незнакомцами и принимать от них подарки. Причина та же — необходимость защититься от возможного влияния потусторонних сил.
Не рекомендуется долго смотреться в зеркало. Старцы на Руси предупреждали: нечисть из отражения может присвоить себе молодость и красоту человека.
Если верите в приметы, 4 мая ни в коем случае не примеряйте чужую обувь. В давние времена бытовало мнение, что так можно взять себе болезни и неприятности ее владельца.
Стоит быть осторожнее с едой. Запрещается чревоугодничать и пить спиртное. Тем, кто нарушит запрет, в старину сулили встречу с нечистью.
Народные приметы на 4 мая: что можно делать.
Проклов день, по мнению наших пращуров, лучше провести у себя дома или хотя бы в родной местности. Поездки, особенно дальние, считались крайне опасными.
В своем жилище люди проводили специальные обряды, чтобы огородить себя и близких от зла. Во-первых, они развешивали по углам и над окнами связки чеснока в надежде отпугнуть нечисть. Во-вторых, запирали двери и занавешивали окна после заката. В-третьих, ни на секунду не оставляли без внимания детей.
В целом день считался у наших предков удачным для работы, в том числе физического труда. В начале нового сельскохозяйственного сезона дел у них было немало. После раннего подъема они плотно завтракали: пропускать первый прием пищи не разрешалось, так как сил не будет.
4 мая на Руси было принято готовить щи из квашеной капусты. Прошлогодние запасы таяли с каждым днем, но белокочанную обычно делали с избытком. Ее использовали в различных блюдах, зная и о ее полезных свойствах.
В этот день можно прибраться в жилище — вымыть полы, протереть зеркала, зашить прорехи на одежде и перестелить постель.
Проклов день не годится для новых знакомств — нечисть может вмешаться и спутать все карты. А вот с родными и друзьями 4 мая повидаться стоит — вы сможете хорошо провести время и получить ценный совет.
В ночь на 4 мая сны не бывают вещими. Не стоит пугаться кошмаров, так как в жизнь они все равно не воплотятся.
Народные приметы о погоде на 4 мая.
Если к этому дню уже цветет черемуха, лето окажется жарким, дождей будет мало. Из-за засухи урожай будет скромным.
Ветер гонит облака по небу, но осадков так и нет? Дожди зарядят через неделю.
Туманное утро указывает на потепление. В ближайшие дни на улице сильно разогреет.
Именинники 4 мая.
В этот день именины отмечают Александр, Денис, Исаакий, Кондратий, Моника, Прокл, Сократ, Федор и Яков.