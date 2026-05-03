Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онколог оценил вероятность полной победы над раком

Полная победа над раком, несмотря на все научные прорывы последних лет, остаётся недостижимой. Об этом РИА «Новости» заявил онколог, эксперт благотворительного фонда «Онкологика» Антон Саад. Причина кроется в самой природе заболевания.

Источник: Life.ru

«Важно уточнить, что мы имеем в виду под фразой “победить рак”. Если речь о полной ликвидации всех онкологических заболеваний, то в скором будущем это невозможно. Рак — это не одна болезнь, а сотни генетически разнородных заболеваний, и полная победа маловероятна даже при самых совершенных вакцинах», — сказал Саад.

По словам эксперта, вместо полного исчезновения болезнь будет трансформироваться. Большинство форм рака со временем перейдут в разряд хронических контролируемых состояний, как диабет или гипертония. Прогнозируется и устойчивое снижение смертности, чему помогут персонализированные вакцины и современные препараты.

«За последние годы мы получили первые убедительные доказательства эффективности персонализированных мРНК-вакцин. В исследовании у пациентов с меланомой комбинация мРНК-вакцины с пембролизумабом снизила риск рецидива за 18 месяцев с 38 до 21 процента. Это не революция, но значимый шаг», — уточнил Саад.

Сейчас аналогичные клинические исследования проводятся при других видах рака. В списке — онкология лёгкого, поджелудочной железы, колоректальный рак. Для отдельных форм злокачественных опухолей вакцины могут войти в стандарты лечения, дополняя хирургию и иммунотерапию.

Ранее Life.ru писал, что российская вакцина, разработанная в Центре Гамалеи для борьбы с меланомой, способна ликвидировать метастазы. Академик РАН Александр Гинцбург пояснил, что препарат вводят либо в саму опухоль, либо в кровоток в зависимости от тяжести течения болезни.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.