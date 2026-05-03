В Омской области предупредили о смертельной инфекции от грызунов

С началом дачного сезона возрастает риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре. Инфекцию переносят грызуны, которые активизируются в лесах, на дачных участках и в хозяйственных постройках.
По данным РИА «Новости», заболевание может поражать сосуды, почки и лёгкие. Вакцины от него нет, поэтому основным способом защиты остаётся профилактика.
Главными переносчиками вируса считаются рыжие полёвки, однако заразиться можно и от других мышевидных грызунов. Опасность представляет не только прямой контакт с животными: вирус способен сохраняться на загрязнённых предметах и переносить низкие температуры.
Первые признаки болезни появляются не сразу — обычно через две-три недели после заражения. Среди симптомов — слабость, озноб, головная боль, боли в мышцах и суставах, рвота, нарушение сна.
Специалисты советуют перед началом сезона проветрить дачный дом, а матрасы, подушки и одеяла просушить на солнце. Уборку в помещениях, где могли быть грызуны, нужно проводить в маске и перчатках.